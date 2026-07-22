Taiwan shares close up 1.34%
07/22/2026 02:15 PM
Taipei, July 22 (CNA) Taiwan shares ended up 592.91 points, or 1.34 percent, at 44,825.78 Wednesday on turnover of NT$982.65 billion (US$30.38 billion).
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