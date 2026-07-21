Taiwan shares close up 4.20%
07/21/2026 01:59 PM
Taipei, July 21 (CNA) Taiwan shares ended up 1,783.17 points, or 4.20 percent, at 44,232.87 Tuesday on turnover of NT$835.62 billion (US$25.85 billion).
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